Il debutto della famiglia OnePlus 10T si avvicina e aumentano anche le indiscrezioni sui nuovi flagship cinesi. La presentazione della nuova serie è attesa per il prossimo 3 agosto e ci aspettiamo il debutto di tre diversi device.

In particolare, il OnePlus 10T base sarà affiancato dalla variante Pro e anche da OnePlus 10RT. Proprio questo modello è stato avvistato nelle scorse ore su Geekbench. Il passaggio sulla piattaforma di benchmark ha permesso di avere maggiori dettagli sulla scheda tecnica del device.

Il dispositivo avvistato è caratterizzato dal numero di modello CPH2413 e i leaker sono convinti si tratti proprio di OnePlus 10RT. Come per gli altri smartphone della serie, il System-on-Chip scelto dal produttore è lo Snapdragon 8+ Gen 1.

Il presunto OnePlus 10RT si è mostrato per la prima volta su Geekbench confermando parte dell’interessante scheda tecnica

Non c’è una conferma diretta per questo SoC ma le frequenze operative del chipset non lasciano dubbi. Dal punto di vista della GPU, sarà presente la Adreno 730 che garantirà un’ottima risposta anche nel gaming.

La soluzione offerta da Qualcomm è in grado di erogare tanta potenza per affrontare tutte le condizioni di utilizzo per gli utenti. Il sistema inoltre, può vantare anche la presenza di 8GB di memoria RAM e la Android 12 come sistema operativo. La combinazione di hardware e software ha permesso a OnePlus 10RT di raggiungere 828 punti nel test in single core e 3.414 punti nel test in multi-core.

Per quanto riguarda le altre componenti della scheda tecnica, al momento il produttore sta mantenendo il più stretto riserbo. Possiamo ipotizzare la presenza di un display AMOLED dotato di refresh rate a 120Hz. Il comparto fotografico potrebbe essere triplo e caratterizzato da un’ottica principale da 50MP affiancato ad una da 8MP e una da 2MP.