Il debutto della nuova famiglia OnaPlus 10T è atteso nel corso delle prossime settimane o al massimo nei primi giorni di agosto. Grazie a questo nuovo modello, l’azienda cinese andrà ad aggiornare la propria gamma di device utilizzando le componenti hardware più recenti.

Infatti, il OnePlus 10T è già diventato lo smartphone più potente ad aver effettuato un benchmark sulla piattaforma AnTuTu. Con un punteggio di 1.131.151 punti ha battuto tutti i rivali, distanziandoli nettamente nella classifica dei device più peformanti.

Questo risultato incredibile è stato possibile grazie alla dotazione hardware che non ha nulla da invidiare agli altri flagship. Il cuore del device sarà certamente il SoC Snapdragon 8+ Gen 1, la versione evoluta e potenziata del chipset realizzato da Qualcomm.

La scheda tecnica di OnePlus 10T si preannuncia estremamente interessante tale da renderlo il device più potente mai costruito dall’azienda

Tuttavia, il sistema potrà contare anche su ben 16GB di memoria RAM LPDDR5. Grazie a questa soluzione, OnePlus 10T sarà il device più potente mai realizzato dall’azienda oltre che il primo in grado di raggiungere tale ammontare di memoria.

Andando a guardare il resto della scheda tecnica, troviamo un display AMOLED da 6.7 pollici dotato di risoluzione FullHD+ con un pannello in grado di raggiungere i 120Hz. I tagli di RAM disponibili saranno da 8/12/16GB mentre la memoria interna arriverà a 128/256/512GB.

La batteria sarà da 4.800mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, ci aspettiamo la presenza di una fotocamera principale da 50MP affiancata ad un sensore ultra-wide da 16MP e una macro da 2MP. La fotocamera frontale invece sarà da 32MP ottimizzata per selfie e videochiamate. Purtroppo non si conosce ancora la data di lancio e il prezzo, quindi non resta che attendere ancora qualche giorno per avere maggiori informazioni a riguardo.