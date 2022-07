L’atteso OnePlus 10T ha finalmente una data di lancio ufficiale. Il nuovo flagship sarà presentato ufficialmente dal CEO Pete Lau durante un evento globale che si terrà a New York City. La data scelta per questa conferenza è il 3 agosto alle 16:00 ora italiana.

Con il debutto del device, OnePlus festeggerà l’arrivo del secondo flagship del 2022. Le novità saranno molte tra cui anche la nuova interfaccia utente proprietaria OxygenOS 13. Come ormai accade da tempo, le versioni “T” degli smartphone del brand rappresentano molto più di un semplice upgrade hardware.

OnePlus 10T evolverà questo concetto e porterà con se novità uniche. L’upgrade rispetto alla precedente generazione sarà totale grazie all’introduzione di nuove tecnologie che porteranno l’esperienza utente ad un nuovo livello.

OnePlus 10T si preannuncia un flagship di altissimo livello grazie al SoC Snapdragon 8+ Gen 1 e alla nuova OxygenOS 13

La campagna di lancio del device sarà caratterizzata dallo slogan “Evolve Beyond Speed” che sintetizza gli obiettivi del brand. L’azienda infatti vuole concentrarsi sulle performance ma con un aumento delle prestazioni che non sia fine a se stesso. Il nuovo device sarà più potente ma in una maniera smart per rendere più semplice la vita agli utilizzatori.

Per raggiungere questo obiettivo, la componenti principale di OnePlus 10T sarà il SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Grazie al chipset realizzato da Qualcomm è possibile aumentare le prestazioni senza andare a scapito dell’efficienza energetica.

Un altro aspetto fondamentale del rinnovamento dell’esperienza utente di OnePlus 10T passa soprattutto da OxygenOS 13. Il nuovo sistema operativo offrirà un’interfaccia più interessante con un profondo rinnovamento grafico e di funzionalità. Resteranno tutte le feature più importanti come Always-on Display e la Zen Mode ma ci saranno miglioramenti e ottimizzazioni per tutte le feature.

Tutti gli utenti potranno seguire la conferenza direttamente da casa sul sito dedicato oltre che sui canali social di OnePlus.