Per Vodafone è davvero un gioco da ragazzi battere la concorrenza soprattutto quando arrivano offerte piene di contenuti. Queste però in questo caso sono disponibili solo per i vecchi clienti che potranno tornare beneficiando di prezzi molto più bassi e, come detto, di contenuti molto più agevoli.

Questi sono stati rimodulati con le ultime offerte lanciate, le quali riguardano soprattutto i vecchi clienti scappati via. Proprio qui in basso potete trovare tutte le informazioni che ti servono riguardo ad ogni offerta citata.

Vodafone: adesso rientrare sarà semplicissimo visto che i prezzi sono stati ridotti sensibilmente

Special Giga

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri

70 giga di traffico dati, 100 se attivate SmartPay

Prezzo mensile di 7,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tim, Tiscali, Coop ESP, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobile

Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Con Smartpay attivo, entrerete nel Vodafone Club con 5G e 10GB in più

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da CoopVoce, Iliad, Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO

Vodafone Red Max Under 25