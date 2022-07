I futuri telefoni Nokia non avranno il nome Zeiss come hanno fatto per oltre cinque anni. HMD Global, la società che produce telefoni a marchio Nokia, ha riconosciuto la fine della sua collaborazione con Zeiss optics. In verità, la partnership tra i due marchi si è conclusa nel 2021, ma la società ha ora riconosciuto pubblicamente la notizia dopo che NokiaMob ha notato che il marchio era stato rimosso dal sito web di Zeiss.

“Dopo una lunga e proficua collaborazione, ZEISS e HMD Global hanno concordato di non estendere la loro partnership non esclusiva nel 2021, che includeva la collaborazione per le tecnologie di imaging degli smartphone a marchio “Nokia” con ZEISS come partner di consulenza e sviluppo”, secondo un dichiarazione di Zeiss.

Nokia non includerà più le fotocamere Zeiss nei suoi device

Il Nokia XR20 è stato l’ultimo telefono di HMD Global a portare il marchio prima della fine della collaborazione nel 2021. Non c’è alcun motivo ufficiale per cui la cooperazione con Zeiss non continuerà, quindi non è chiaro se sia stata una scelta reciproca tra le due aziende. Da quando HMD Global ha preso il sopravvento, le immagini non sono state al centro del marchio Nokia. Tuttavia, Nokia ha avuto successo con la fotografia da smartphone su smartphone come il Nokia 9 PureView, che è stato uno dei più grandi telefoni con fotocamera del suo tempo.

Quando Nokia ha prodotto i propri telefoni, ha collaborato con Zeiss. Il Nokia N90 è stato il primo telefono su cui le due aziende hanno collaborato, seguito da telefoni aggiuntivi come il Nokia N95, il Nokia 808 PureView e la serie Nokia Lumia. Nel 2017, HMD Global ha collaborato con il marchio per portare l’ottica Zeiss su telefoni come Nokia 8.3 5G e Nokia 9 PureView.

Zeiss non ha rinunciato del tutto alla fotografia mobile, poiché la società ha annunciato una partnership con Vivo nel 2020. Zeiss ha collaborato contemporaneamente sia con HMD Global che con Vivo, quindi potremmo vedere che l’azienda di ottica presta la sua esperienza a più società di telefoni Android nel futuro prossimo. Zeiss ha lavorato alla serie Vivo X80, che è stata presentata in Cina a maggio.