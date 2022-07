Secondo Bloomberg, Amazon ha in programma di inserire annunci pubblicitari sui tuoi dispositivi Echo Show per promuovere le competenze di Alexa e le app degli sviluppatori, indicando l’ambizione dell’azienda di guadagnare di più dai suoi display intelligenti.

Secondo l’articolo, Amazon sta incoraggiando gli sviluppatori a promuovere le loro app sui dispositivi Alexa tramite pop-up. Amazon vuole mantenere gli sviluppatori interessati alla piattaforma aiutandoli ad attirare più occhi, il che è più che trovare un nuovo flusso di denaro.

Amazon Echo Show potrebbe contenere presto le pubblicità

Con l’attuale numero di app Alexa disponibili, gli sviluppatori hanno difficoltà a convincere i consumatori a utilizzare display intelligenti anziché dispositivi mobili. Di conseguenza, stanno dedicando maggiori sforzi allo sviluppo di app per smartphone e Amazon sembra tentare di catturare parte di questo obiettivo.

Il vicepresidente di Amazon Aaron Rubenson, che gestisce gli strumenti per gli sviluppatori, ha dichiarato a Bloomberg che gli annunci a pagamento sono ‘qualcosa per cui gli sviluppatori hanno richiesto attenzione’. Secondo Bloomberg, l’ecosistema Alexa di Amazon continua a impallidire rispetto all’enorme ecosistema di app di Google sui telefoni Android. Di conseguenza, gli utenti hanno difficoltà a trovare un gran numero di app sugli smart display, come fanno sugli smartphone.

Amazon vede gli annunci pop-up come un modo per mantenere gli sviluppatori interessati piuttosto che come un modo semplificato per commercializzare continuamente le competenze di Alexa agli utenti. Mentre gli sviluppatori dovranno spendere i propri soldi per promuovere le loro app, Amazon fornisce in cambio un maggiore incentivo. Secondo i rapporti, l’azienda ora offre agli sviluppatori una riduzione dell’80% delle vendite e degli abbonamenti in-app, rispetto all’attuale 70%.

Resta da vedere, tuttavia, se la strategia prevista aiuterà a migliorare il coinvolgimento degli utenti con i display intelligenti Alexa, nonostante il fatto che questi dispositivi siano stati pagati in primo luogo.