Come funziona questa innovazione? Sarà necessario fornire al sistema alcune caratteristiche della birra che vogliamo. Le caratteristiche in questione sono: il colore, l’intensità del sapore amaro e la percentuale d’alcool. Secondo i due ricercatori, in futuro si potranno scegliere anche altre proprietà (come la schiuma) e altri ingredienti.

Il nuovo sistema è inoltre capace di realizzare moltissime ricette, riuscendo anche a capire quale di queste riuscirà a dare il risultato più ricercato dal cliente. Il progetto non va avanti da poco: i due scienziati stanno da anni testando il connubio informatica e birra.

Tuttavia, questa soluzione non si vuole sostituire alle birrerie ma vuole essere un’ottimo aiuto per quest’ultime, in modo tale che possano migliorare il loro rapporto con i clienti e dare luogo agli “assaggi”, che spesso e volentieri non avvengono.