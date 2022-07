Con un trailer degno di un film pronto ad entrare nelle sale cinematografiche e con la voce di Claudio Marchisio, cuore bianconero, la Juventus annuncia il suo ritorno all’interno di FIFA 23.

La nuova edizione del celebre gioco di calcio ospiterà dunque di nuovo la squadra bianconera, facendo posto a tutti i suoi caratteri contraddistintivi. L’Allianz Stadium figurerà tra i principali impianti del gioco, così come i vari kit del club. L’ambasciatore della Juventus all’interno di FIFA 23 sarà il serbo Dušan Vlahović.

La Juventus ritorna su FIFA 23: mancava dal 2019

Si tratta di un grande ritorno: la Juventus mancava all’interno del celebre simulatore calcistico di EA Sports dal 2019. Ora però si andrà avanti per molto tempo insieme, vista la natura dell’accordo che evidenzia un’intesa pluriennale.

Queste le parole all’interno del comunicato ufficiale della Juventus direttamente sul sito ufficiale:

“Siamo orgogliosi di tornare al fianco di EA SPORTS”, ha dichiarato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus. “La partnership con EA SPORTS va oltre il concetto di partnership tradizionale, insieme nel progetto condiviso di guardare al futuro, parlare alle nuove generazioni, cavalcare l’onda delle nuove tendenze, della cultura urbana e del lifestyle. Abbiamo scelto EA SPORTS per fare un ulteriore passo avanti perché è un partner che condivide la nostra visione e le nostre ambizioni. Siamo felici di fare questo percorso con un marchio che si distingue per originalità, unicità e innovazione, come Juventus.”

Ecco anche la nota da parte di Electronic Arts:

“Siamo entusiasti di riaffermare il nostro profondo impegno nel calcio italiano attraverso questa partnership esclusiva con la Juventus”, ha dichiarato David Jackson, VP Brand di EA SPORTS FIFA. “Questo club fenomenale significa molto per noi e per i nostri fan e permetterà a EA SPORTS di continuare a offrire le esperienze calcistiche interattive più autentiche e complete possibili in FIFA 23 e oltre”.