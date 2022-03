Nel corso dei prossimi mesi vedremo arrivare ufficialmente sulle varie console da gaming diversi videogiochi molto attesi. Tra questi, c’è sicuramente FIFA 23 e, secondo quanto è emerso in rete, non cambierà nome (come invece si era pensato in passato) ma non solo. Sembra infatti che verranno introdotte alcune novità di rilievo.

FIFA 23 in arrivo nel 2022: non cambierà nome e porterà alcune novità

Il noto gioco di simulazione calcistica FIFA 23 si appresta ad essere annunciato verso la fine di quest’anno. In queste ultime settimane si era parlato di un possibile cambiamento sul nome del videogioco, in quanto EA Sports aveva intenzione di abbandonare la licenza FIFA.

Tuttavia, secondo quanto è emerso in queste ultime ore, sembra che il prossimo capitolo di questo gioco non cambierà il suo nome ma arriverà sempre con il nome FIFA 23. Le indiscrezioni però non sono ancora finite. Il nuovo videogioco dovrebbe introdurre per la prima volta il cross-play. In sostanza, si tratta della possibilità di giocare in modalità multiplayer ma fra console da gaming differenti.

Stando agli ultimi rumors, saranno inoltre introdotti alcuni miglioramenti sulla tecnologia Hypermotion. Infine, sembra che saranno introdotti nel gioco i mondiali di calcio sia maschili sia femminili, con tutte le licenze ufficiali del caso.

Vi ricordiamo che quest’anno dovrebbe arrivare ufficialmente anche il nuovo capitolo della saga con protagonista il personaggio di Kratos, ovvero God of War Ragnarok. Stando a quanto è emerso in queste ultime settimane, il suo debutto ufficiale sul mercato dovrebbe tenersi il prossimo 30 settembre 2022, nonostante in passato fossero circolate voci su un suo possibile rinvio al 2023.