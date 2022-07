I prezzi più bassi di oggi del volantino Euronics rendono davvero felici gli utenti che sono particolarmente attenti al risparmio, e sono pronti a cercare di spendere sempre meno sui vari prodotti acquistati.

Il risparmio è decisamente importante, ma è necessario prestare attenzione alla location selezionata, in quanto sono presenti differenze importanti in relazione al socio di appartenenza. Avete capito bene, come al solito la campagna promozionale corrente risulta essere localizzata, e non disponibile sul sito ufficiale.

Euronics: le nuove offerte sono le migliori del mese

Con il volantino di Euronics Bruno, gli utenti sono felici di poter godere della rateizzazione senza interessi, ed inizio di pagamento a partire da Gennaio 2023, ma sopratutto di una serie di ottimi prezzi bassi applicati anche sugli smartphone.

Il terminale che attira maggiormente la nostra attenzione non poteva che essere l’ottimo Galaxy S21 FE, proposto all’acquisto a soli 420 euro, un prezzo di tutto rispetto, se considerata la qualità promessa e la recentissima commercializzazione sul territorio. Al secondo posto troviamo invece Oppo Find X5 Lite, il cui prezzo finale di 449 euro, rappresenta il giusto compromesso per gli utenti che vogliono cercare di accedere a buone prestazioni, senza spendere troppo.

Volendo invece cercare di risparmiare al massimo, la scelta potrà ricadere su Galaxy A32, Galaxy A22, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro+, Redmi 10C, Redmi 9C, Oppo A54s, Oppo A16 o anche Oppo Reno8 Lite, Honor X8, Honor 7 e Honor Magic 4 Lite. Tutti gli sconti sono perfettamente visibili sul sito, ricordiamo che la scadenza della campagna è fissata al 3 agosto 2022.