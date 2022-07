Durante il Capital Markets Day, i vertici di Porsche hanno svelato agli investitori i piani aziendali per i prossimi anni. Al fine di rendere il marchio di Stoccarda sempre più interessante ed appetibile agli occhi del pubblico, è in programma il debutto di una nuova vettura unica.

In particolare, il CEO Oliver Blume ha dichiarato che il veicolo in fase di studio sarà un nuovo SUV totalmente elettrico. Trattandosi di una nuova Porsche, la vettura non potrà che essere ad alte prestazioni e soprattutto incarnerà gli ideali di lusso del brand.

Il CEO, inoltre, ha fornito maggiori dettagli in merito: “Questo nuovo modello amplierà ulteriormente la nostra posizione nel segmento automobilistico di lusso. Puntiamo in particolare ai segmenti con margini più elevati e miriamo a sfruttare nuove opportunità di vendita in questo modo“.

Porsche sta lavorando alla realizzazione di un SUV elettrico ad altissime prestazioni e che possa incarnare l’idea di lusso secondo il brand

Gli appassionati di Macan e Cayenne quindi potranno affezionarsi ad un nuovo modello in arrivo nel corso dei prossimi anni. Il periodo debutto di questo nuovo SUV non è ancora stato confermato in via ufficiale così come non sono state confermate le prestazioni.

Tuttavia, possiamo ipotizzare che l’arrivo sul mercato avverrà a partire dal 2024. Infatti, entro il 2023 è atteso l’esordio della versione totalmente elettrica di Macan. Probabilmente questo evento servirà per dare slancio al debutto del nuovo SUV nel corso dei mesi successivi.

Infatti, il nuovo SUV sarà più grande e costoso di Macan ma permetterà anche di ottenere dei margini di guadagno migliori. La produzione della nuova vettura premium di Porsche avverrà nello stabilimento di Leipzig e purtroppo non sono disponibili ulteriori informazioni.

L’obiettivo di Porsche è quello di aumentare il numero di modelli a zero emissioni entro il 2030. In questo modo, l’azienda punta ad ottenere l’80% dei ricavi provenienti dalla vendita di vetture elettriche.