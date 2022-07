Bennet è grandiosa con la nuovissima campagna promozionale che la vede offrire agli utenti una incredibile possibilità di risparmio, e soprattutto l’accesso ad una serie di promozioni d’altissimo livello per tutti.

Il volantino gode di una buonissima disponibilità sul territorio, dovete comunque ricordare che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio in Italia, con accesso garantito in ogni regione, senza differenze nel prezzo finale di vendita.

Bennet: offerte pazze per tutti

Fino al 3 agosto gli utenti hanno la possibilità di acquistare un bellissimo Apple iPhone 12, ad un prezzo relativamente ridotto, almeno in confronto al listino attuale, stiamo parlando di 699 euro di spesa effettiva, per la variante che prevede 128GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno puntare dritti verso il mondo android, potranno decidere di affidarsi a Redmi 9AT, uno smartphone decisamente economico, il cui prezzo non supera i 99 euro, mentre potranno salire verso Galaxy A12, in vendita a 169 euro, per finire con Galaxy A32 a soli 199 euro.

Le alternative sono molto valide anche per quanto riguarda la tecnologia generale, non è infatti da trascurare la presenza di un ottimo televisore LED da 50 pollici di diagonale, proposto a soli 349 euro, come anche altri innumerevoli sconti relativi ai piccoli elettrodomestici, quali possono essere forni a microonde, macchine per il caffè e similari.

Tutte le riduzioni di prezzo sono elencate per comodità direttamente sul sito ufficiale, troverete ogni altra informazione in merito, con prezzi bassi.