Il principale difetto del Samsung Galaxy Watch 4 era la durata della batteria, che fatica a sopravvivere un’intera giornata senza scaricarsi. Il futuro smartwatch di Samsung potrebbe migliorare notevolmente questo problema.

Secondo Ice Universe, la versione Pro della prossima serie Samsung Galaxy Watch 5 può durare almeno tre giorni. È un’affermazione audace, ma aumenterà uno dei fattori più importanti da considerare quando si seleziona il miglior orologio da polso Android. Dopotutto, classificare il prossimo dispositivo indossabile come Pro non ha senso se manca di funzionalità premium come una maggiore durata della batteria.

Galaxy Watch 5 Pro si prepara al debutto

Si credeva che il Galaxy Watch 5 Pro avesse una gigantesca batteria da 572 mAh, che è significativamente più grande della batteria da 361 mAh vista nel Galaxy Watch 4 da 44 mm. La nuova voce potrebbe essere vera, offrendo agli amanti di Galaxy Watch un motivo in più per acquistare il futuro sistema operativo Wear di Samsung.

Ancora più importante, Watch 5 Pro potrebbe essere il primo dispositivo Wear OS a offrire una durata della batteria di tre giorni, il che rappresenterebbe un significativo passo avanti per i dispositivi indossabili. Molti modelli di smartwatch, inclusi quelli di Samsung e Fossil, non durano un giorno intero con una singola carica. TicWatch Pro 3 e Suunto 7 di Mobvoi, d’altra parte, possono durare fino a due giorni senza ricarica.

Nonostante la presunta eliminazione della ghiera girevole, che è stata una caratteristica distintiva del Watch 4 Classic, un aumento della durata della batteria sarà un gradito impulso per la gamma Galaxy Watch. Lo scopriremo quando Samsung presenterà il suo evento Galaxy Unpacked della seconda metà il 10 agosto, dove è probabile che verranno svelati il ​​Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, nonché l’ultimo Galaxy Buds Pro.