Una scheda Feed che mostra i contenuti in ordine cronologico viene aggiunta a Facebook in modo che gli utenti possano consultare più facilmente i contenuti condivisi dai loro amici, Preferiti, Pagine e organizzazioni. Giovedì, Mark Zuckerberg ha pubblicato una breve dimostrazione dello strumento e ha affermato che si tratta di una delle aggiunte più richieste a Facebook.

‘’Una delle funzionalità che le persone vogliono che Facebook aggiunga di più è un modo per assicurarsi di non perdere i post dei loro amici. A partire da oggi, stiamo lanciando una scheda Feed, che ti consentirà di visualizzare i post dei tuoi amici, gruppi, Pagine e altre fonti in modo distinto l’uno dall’altro e in ordine cronologico. L’applicazione continuerà ad essere avviata su un feed personalizzato nella scheda Home. Qui, il nostro motore di scoperta suggerirà gli elementi che ritiene possano interessarti di più’’. Tuttavia, la scheda Feed ti fornirà un mezzo per personalizzare e controllare ulteriormente la tua esperienza, come ha spiegato Zuckerberg in una dichiarazione su Facebook.

Facebook, ora il feed sarà in ordine cronologico

Le persone avranno anche la possibilità di creare un elenco di Preferiti all’interno della scheda Feed. Questo elenco può includere amici, pagine e gruppi e consentirà loro di accedere più rapidamente e facilmente ai contenuti che ritengono più interessanti. Questa modifica è paragonabile a quella che Meta ha apportato a Instagram. A gennaio, l’azienda ha dichiarato che lancerà un feed cronologico e un paio di settimane dopo lo ha fatto.

Alcuni utenti di Facebook su Android e iOS hanno già avuto accesso alla nuovissima pagina Feed nell’app. Su Android, la scheda si trova nella parte superiore dell’interfaccia utente, ma su iOS si trova in basso. Questa è una delle poche differenze che esistono tra i due sistemi operativi.