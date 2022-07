Finalmente è possibile bypassare la firma digitale di Clove e conseguire gratuitamente il patentino A2 per i Droni grazie all’AESA in Spagna.

Patentino A2 Droni gratuito: Cambiano la modalità di verifica in Spagna

Dopo il recente caso dei patentini A1/A3 per i Droni, conseguiti e rilasciati gratuitamente delle autorità Olandesi, è finalmente possibile ottenere l’A2 online grazie all’AESA in Spagna.

L’AESA spagnola è l’equivalente dell’ENAC Italiano, solamente meglio organizzati e più efficienti.

La normativa 947/2019, consente di condurre un drone di categoria Open in tutti i paesi della UE, a patto di aver ottenuto la certificazione A1/A3 e/o A2 e di aver applicato il QR code di identificazione dell’operatore.

Fino a poco tempo fa per i residenti Italiani risultava impossibile effettuare l’esame per il conseguimento dell’A2 sul sito spagnolo, a causa di una serie di problemi in fase di registrazione, difficilmente risolvibili se non avendo dei documenti spagnoli o recandosi in un consolato.

Ora però cambiano le modalità di accesso e tutti i cittadini europei possono usufruire del servizio per ottenere l’attestato gratuitamente.

Per effettuare l’esame A2 si può caricare il proprio attestato A1/A3 italiano, quello del Lussemburgo non è accettato o in alternativa conseguire nuovamente A1/A3 spagnolo e poi procedere con l’A2.

Per l’autenticazione sul portale AESA ci sono due strade: la prima tramite Spid Italiano ma occorre poi la firma digitale, la seconda col sistema E4F.

Per utilizzare il sistema E4F dovete cliccare su “Para aceder es necesario registrarse” e alla voce passaporto potete appunto inserire quest’ultimo o tentare con la carta di identità, che in diversi casi viene accettata senza problemi. Successivamente si riceve un mail e un SMS, che potrete usare al posto della firma digitale, seguendo gli step che serviranno per abilitare la “eSignature for Foreigners”.

L’esame si svolge in modalità protetta, dove tramite webcam il candidato è controllato a vista. Il test come tutte le domande è interamente in lingua spagnola, ma essendo gratuito andava bene anche in cinese.

Buon patentino A2, ONLINE E GRATUITO, a tutti!