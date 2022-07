La guerra si vince con i droni. I bombardieri telecomandati sono l’arma più ambita sul mercato, soprattutto dai paesi coinvolti in conflitti e gli Stati Uniti sono tra i migliori produttori.

Mosca non ha la stessa tecnologia sofisticata. Questo è il motivo per cui i russi sono alla disperata ricerca di quest‘arma. E così, un mese fa, il Cremlino ha tentato di importare componenti militari “made in Usa” attraverso l’Italia attraverso una complessa triangolazione.

All’inizio della guerra, anche l’Iran è stato criticato in Occidente per non aver condannato l’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio. Ma mercoledì, sul quotidiano romano La Repubblica, il ministro degli Esteri Hossein-Amir Abdollahian avrebbe affermato che “sono contro l’attacco militare russo in Ucraina”.

Abdollahian è arrivato lunedì a Roma per una visita che prevedeva incontri con funzionari e industriali italiani, nonché con il ministro degli Esteri italiano e funzionari vaticani.

Il ministro degli Esteri iraniano è stato vago quando gli è stato chiesto delle contese degli Stati Uniti secondo cui la Russia sta per acquisire droni iraniani in grado di trasportare missili.

Anche l’Iran proclama la pace

“Ci sono vari tipi di collaborazione con la Russia, anche nel settore della difesa“, ha risposto Abdollahian. “Ma non aiuteremo nessuna delle parti coinvolte in questa guerra perché crediamo che debba essere fermata“.

Ha continuato a criticare i paesi occidentali, dicendo che i loro produttori di armi vogliono solo vendere a fare soldi. “Eviteremo qualsiasi azione che possa portare a un’escalation, ma lavoreremo per fermare la guerra“.

I colloqui sul nucleare con l’Iran sono fermi da mesi. Abdollahian nell’intervista ha affermato che i negoziatori hanno compiuto progressi su una bozza di accordo ma che “ci sono altre domande da affrontare“.

Spinto ad approfondire, il ministro ha risposto: “Chiediamo una forte garanzia economica. Se un’impresa occidentale firma un contratto con la sua controparte iraniana, deve avere la certezza che il suo progetto sarà realizzato e potrà ricevere un risarcimento.” Il commento apparentemente si riferiva ad accordi commerciali colpiti dalle sanzioni contro Teheran.