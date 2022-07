Come parte del suo obiettivo di competere con TikTok, Meta ha lanciato funzionalità aggiuntive per ampliare i modi in cui puoi lavorare con gli altri utilizzando Reels. Per iniziare, ora puoi remixare non solo video ma anche fotografie su Instagram, offrendoti più materiale su cui lavorare. Per semplificare l’aggiunta di una svolta o di una ripresa a un Reel esistente, l’azienda ha incluso più layout Remix, come uno schermo verde, uno schermo diviso o una vista di reazione Picture-in-Picture. Puoi anche scegliere di riprodurre il tuo remix dopo il Reel originale piuttosto che accanto ad esso.

Inoltre, Meta sta rilasciando modelli per semplificare la creazione di Reels con musica e effetti video precaricati: tutto ciò che devi fare è aggiungere la tua foto o il tuo video a uno. Tocca il simbolo della fotocamera nella scheda Reels per visualizzare la libreria di modelli dell’azienda. Un’altra nuova funzionalità che eleva la funzione al livello di un vero concorrente di TikTok è la possibilità di registrare sia con la fotocamera anteriore che con quella posteriore del telefono mentre si utilizza la fotocamera di Instagram.

Instagram sta introducendo diverse novità

Infine, Meta ha confermato una precedente perdita di funzionalità che convertirà tutti i video di Instagram di durata inferiore a 15 minuti in Reels. I video di durata inferiore a 90 secondi possono essere consigliati sull’app e quindi avere una portata più ampia. Ma non devi preoccuparti di diventare famoso se non vuoi esserlo: se il tuo profilo è impostato su privato, Instagram non utilizzerà i tuoi Reels come suggerimento e non convertirà i vecchi caricamenti retroattivamente. Questa funzionalità sarà disponibile nelle prossime settimane e consoliderà anche tutti i tuoi film e bobine in un’unica scheda nell’app.

Instagram ha aggiunto una funzione che consente agli influencer di guadagnare dai loro Reels. I feed riservati agli abbonati che limitano il loro materiale dietro una barriera possono ora essere condivisi dai creatori. Sebbene Meta abbia detto ai creatori che non ci sarebbe voluta una parte dei loro guadagni fino al 2024, mettere Reels dietro un paywall è un approccio per monetizzarli. La direzione dell’azienda ha precedentemente dichiarato che prevede di concentrarsi sulla monetizzazione di Reels il prima possibile nella seconda metà del 2022, quindi probabilmente vedremo più funzionalità volte a monetizzare i brevi video nel prossimo futuro.