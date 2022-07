Probabilmente non vedi l’ora di iniziare a offuscare il confine tra realtà ed esistenza virtuale se sei uno dei primi utenti del metaverso, e questo perché probabilmente sei davvero entusiasta di ciò che significa. Gli avatar giocheranno un ruolo significativo nel modo in cui ci presentiamo in questo nuovo mondo.

Circa un mese fa, abbiamo appreso che WhatsApp, che è di proprietà di Meta, stava valutando l’introduzione di una nuova modalità per le videochiamate che consentisse agli utenti di sostituirsi con una rappresentazione digitale di se stessi. Oggi abbiamo il nostro primo assaggio di come potrebbe apparire, poiché WhatsApp è pronta ad adottare gli avatar simili a Bitmoji di Facebook.

WhatsApp permetterà agli utenti di usare degli avatar

Secondo WABetaInfo, la versione beta più recente di WhatsApp, la versione 2.22.16.11, include una nuova area chiamata Avatar. WhatsApp aggiunge sempre nuove funzionalità e funzionalità. Lì, possiamo dare un’occhiata a quello che sembra il tipo di avatar che gli utenti saranno presto in grado di utilizzare. Questi avatar sembrano essere copie degli avatar 3D standard disponibili su Facebook. Oltre a utilizzare gli avatar come maschera durante le videochiamate, proprio come su Zoom, l’applicazione potrebbe anche creare adesivi dal tuo avatar, in un modo paragonabile a Bitmoji.

Circa un mese fa, quando abbiamo sentito parlare per la prima volta di questa funzionalità che era ancora in fase di sviluppo, c’erano pochissime specifiche al riguardo e non era affatto chiaro come sarebbero andate le cose. A causa di questo nuovo screenshot, sembra abbastanza probabile che Facebook alla fine lancerà avatar con supporto per opzioni di personalizzazione granulari per tono della pelle, abbigliamento, colore dei capelli, acconciature, postura ed espressioni facciali; tuttavia, è possibile che inizialmente Facebook offra solo un numero limitato di opzioni di variazione.