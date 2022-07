I controlli multimediali in Android 13 sono stati ridisegnati, una delle revisioni grafiche più evidenti in questa versione del sistema operativo di Google. YouTube Music è stato appena aggiornato per supportare questo nuovo look. Affinché le applicazioni utilizzino la nuova architettura, il livello API 33 deve essere il loro obiettivo. In tal caso, tutti i controlli verranno visualizzati nella parte inferiore del giocatore più alto, il che si tradurrà in un’esperienza molto affollata che renderà più difficile il tocco.

YouTube Music versione 5.16 è ottimizzato per Android 13 e riceve un pulsante di pausa quadrato arrotondato sulla destra. L’azione di gioco è racchiusa in un cerchio e c’è un’animazione di transizione tra le due modalità. Le frecce avanti e indietro, così come i pulsanti di ripetizione e riproduzione casuale, si trovano su entrambi i lati della barra di avanzamento ondulata.

YouTube Music si aggiorna

Il nuovo lettore multimediale è completamente compatibile con Chrome e Google Podcast, aggiornabili tramite l’app Google. Anche YouTube Music è incluso in questa categoria. Spotify deve ancora essere aggiornato e, si spera, riceverà un aggiornamento prima del lancio di Android 13 su Pixel nelle prossime settimane. Detto questo, Google ha abilitato il nuovo design per tutte le app nella versione Android 13 Beta 1. Al momento non è noto se Google costringerà gli sviluppatori ad aggiornare le loro applicazioni o se lo consentirà automaticamente di fornire un’esperienza moderna fin dal primo giorno.

Al momento non è possibile ottenere YouTube Music versione 5.16 dal Play Store, ma dovrebbe essere possibile entro la fine della settimana. (La versione di aggiornamento 5.15 per l’app è stata ignorata sia su Android che su iOS la scorsa settimana, il che è stata un’omissione notevole.)