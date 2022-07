La Twitch Charity Beta è una funzione di raccolta fondi integrata che consentirà agli streamer di creare uno stream di beneficenza in pochi clic. Questa funzionalità è stata introdotta come parte dell’annuncio di Twitch del lancio della beta di Twitch Charity. Sarà più facile per gli streamer tenere traccia delle donazioni, convertire abbonamenti e bit e gestire vari programmi contemporaneamente con l’aiuto della Twitch Charity Beta.

Attraverso il Creator Dashboard, gli streamer avranno l’opportunità di selezionare un’organizzazione di beneficenza e avviare il processo di raccolta fondi. Tutto ciò che è loro richiesto è identificare un’organizzazione di beneficenza, decidere un importo target di denaro da raccogliere e attivare la funzione “modalità beneficenza” di una campagna di raccolta fondi.

Twitch introdurrà la ‘Raccolta Fondi’ in beta per alcuni utenti

Dopo che tutte queste fasi sono state completate, l’opzione “Dona in beneficenza” sarà disponibile per gli spettatori su cui fare clic, dando loro l’opportunità di contribuire alla campagna. Tutte le donazioni effettuate durante la diretta verranno automaticamente monitorate per lo streamer tramite il feed delle attività e verranno utilizzate per raggiungere l’obiettivo che lo streamer si è prefissato.

Twitch non prenderà alcun taglio dalle donazioni o dai diritti fiscali e tutti i fondi ricevuti durante lo streaming verranno inviati al PayPal Giving Fund dello streamer. Durante il flusso. Il PayPal Giving Fund gestirà anche tutti gli aspetti logistici della creazione di una trasmissione di beneficenza e fornirà il tracciamento esatto di tutte le donazioni e le somme inviate alla causa che lo streamer ha scelto di supportare.

Twitch sta solo iniziando con le sue partnership di beneficenza, ma l’azienda ha grandi progetti per il futuro. Al momento, l’unico metodo per avviare uno stream di beneficenza Twitch è controllare la tua posta elettronica per un invito da parte di Twitch a prendere parte al beta test della funzione.