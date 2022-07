La corsa alle auto elettriche pare inarrestabile, scopriamo insieme quanto si spende per il modello più economico sfruttando gli incentivi statali.

Auto elettriche: Ecco quanto si spende per la più economica con gli incentivi statali.

Il governo ha rinnovato gli incentivi per l’acquisto delle auto a basso impatto ambientale. Principalmente il bonus auto si divide in due tipi: con la rottamazione di un vecchio veicolo si ottiene il vantaggio massimo pari a uno sconto di 5 Mila euro per l’elettrico e 4 Mila per un modello ibrido.

Nella ricerca di un auto elettrica, che possa sostituire l’auto principale di una famiglia media, occorre tenere presente numerosi fattori. L’autonomia in primo luogo, che ci consente di non dover ricaricare troppo spesso, come anche gli spazi interni, in particolare per le famiglie con bambini, sono dettagli che non possono essere trascurati.

Ovviamente anche l’occhio vuole la sua parte, con una linea sportiva ed elegante, così come l’allestimento di bordo ricco e accessoriato.

Per fortuna Dacia offre una soluzione perfetta, combinando tutti questi aspetti sull’auto elettrica per tutti i giorni.

Stiamo parlando proprio della Dacia Spring, un piccolo SUV crossover, venduto a un prezzo incredibile.

Esteticamente raffinata con linee sinuose e moderne, mostra un frontale aggressivo da vero SUV sportivo, senza peccare di eleganza.

Gli interni non deludono e nonostante il prezzo più basso sul mercato elettrico, troviamo davvero tanti feacture come il display navi e comandi al volante.

Il motore da 45cv non brilla per il 0-100 in cui impiega 19 secondi, tuttavia al semaforo non si sta fermi e il motore elettrico ha un ottima spinta in partenza.

L’autonomia, grazie alla batteria da 27,4kW ,si assesta intorno ai 230 km. La ricarica rapida è disponibile solo acquistando l’allestimento comfort Plus e consente di caricare l’80% in appena 30 minuti.

I prezzi da listino oscillano tra i 20 Mila euro della versione essential, fino ai 23 Mila della confort Plus. Grazie agli incentivi statali è possibile risparmiare 5 Mila euro con un prezzo a partire da 15k, che può scendere ulteriormente in caso di bonus locali come nella regione Lombardia.