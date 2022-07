Anche se iOS 16, macOS Ventura e altri aggiornamenti chiave sono ancora a poche settimane dal rilascio da parte di Apple, la società non ha escluso la prospettiva di fare un’ultima spinta significativa per il suo software che fa parte della sua gamma di generazione attuale. La società ha rilasciato versioni del software del suo sistema operativo per dispositivi mobile e computer denominate iOS 15.6, iPadOS 15.6 e macOS 12.5, ognuna delle quali consente un controllo aggiuntivo sugli eventi sportivi in ​​diretta all’interno del programma TV. Hai accesso ai tipici controlli di riproduzione come pausa, avanzamento rapido e riavvolgimento e puoi riprendere i giochi attualmente in corso. Inoltre, puoi continuare a giocare a giochi già avviati.

La versione appena rilasciata risolve anche un problema in Safari che aveva il potenziale per ripristinare una scheda su una pagina precedente. Dovresti essere preparato per la normale ondata di correzioni di sicurezza, la grande maggioranza delle quali chiuderà i buchi che consentono l’esecuzione di codice arbitrario.

Apple sta preparando nuove versioni dei suoi software

Queste correzioni, che includeranno equivalenti per versioni precedenti di macOS come Big Sur e Catalina, sono prevedibili. Da allora Apple ha rilasciato watchOS 8.7 e tvOS 15.6 rispettivamente. Oltre a una serie di altri “miglioramenti” generali, questi aggiornamenti forniscono correzioni di bug e patch di sicurezza ai proprietari di Apple TV e Apple Watch.

A causa della tempistica di questi aggiornamenti, è possibile che questi siano gli ultimi aggiornamenti significativi apportati al software ora accessibile. Nel corso della storia dell’azienda, Apple ha in genere lanciato nuove versioni significative di iOS, macOS e altri software già a settembre. D’altra parte, al momento non ci sono indicazioni che iOS 15.7 o altri aggiornamenti di natura simile siano in arrivo. Queste lievissime modifiche riflettono le mutevoli priorità dell’azienda, che si riflettono nel fatto che l’azienda sta adeguando la propria enfasi.