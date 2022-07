Lunedì, OmniFocus 3, un popolare software per attività per iPhone, iPad e Mac, ha ricevuto un grande aggiornamento che lo rende più facile da usare per le persone con disabilità motorie. Questo perché il software ora supporta completamente le funzionalità di controllo vocale di iOS e macOS come aggiornamento più recente dell’applicazione disponibile per questi sistemi.

Per coloro che non hanno familiarità, Controllo vocale non è lo stesso di Siri. Controllo vocale, d’altra parte, è una funzionalità di accessibilità introdotta con iOS 13 e macOS Catalina che fornisce agli utenti il ​​controllo completo del proprio dispositivo tramite comandi vocali. Comprende un’ampia gamma di comandi, tra cui “scorri verso il basso”, “pressione prolungata” e persino “schermata di blocco”.

OmniFocus 3 si aggiorna

Gli sviluppatori possono, ovviamente, utilizzare queste funzionalità per aumentare il supporto dell’accessibilità nei loro programmi, come ha fatto OmniFocus 3.13. L’app ora offre comandi particolari per gli utenti che hanno abilitato il controllo vocale, come affermato in un post sul blog. Utilizzando i comandi vocali, puoi scegliere un elemento specifico, regolarne le impostazioni, richiedere un riepilogo delle faccende quotidiane e persino contrassegnare un’attività come completata.

I creatori hanno fornito istruzioni dettagliate per l’utilizzo dell’app con il controllo vocale abilitato. Tuttavia, è solo una parte dell’aggiornamento; OmniFocus 3.13 include anche miglioramenti dell’automazione, supporto migliorato per le scorciatoie e correzioni di bug generali. OmniFocus è disponibile come prova gratuita di 14 giorni su App Store per macOS e iOS. Successivamente, l’app richiede un abbonamento di 9,99 euro al mese, disponibile come acquisto in-app tramite la sezione apposita disponibile.