Nuova campagna di richiamo e ritiro dagli scaffali dei market a causa delle presenza di ossido di etilene nel gelato, potenzialmente dannoso per la salute.

Tutti i dettagli sul prodotto da non consumare

Nuova campagna di ritiro e richiamo dagli scaffali dei Market a causa della contaminazione del gelato con ossido di etilene.

Nei cibi trattati, l’ossido di etilene è in grado di permanere a lungo ma in Europa non è ammesso l’uso di questo composto a scopo alimentare. Nell’organismo umano, l’ossido di etilene è altamente solubile nel sangue e può essere facilmente assorbito anche a livello delle vie aeree o tramite alimenti contaminati.

Fortunatamente le aziende madri produttrici di grandi marchi effettuano controlli molto severi sulla qualità dei prodotti, che finiscono nei negozi, con cadenza regolare.

Rilevato poi il problema, si attivano prontamente tute le procedure per ritirare le merci già in vendita e possibilmente una campagna di informazione per evitare che i cittadini, i quali hanno già acquistato il prodotto, lo consumino.

Questa volta il prodotto ritirato proviene dalla nota marca di gelato statunitense Häagen-Dazs, azienda creata a New York nel 1961.

Il richiamo è su base volontaria ovvero si tratta di un difetto di produzione accertato dalla stessa fabbrica.

Il prodotto interessato dal richiamo trattasi del gelato gusto vaniglia in confezione da 460Ml.

L’avviso è stato diramato il 7 luglio e coinvolge i lotti n.15/7/22, 3/8/22, 5/8/22, 13/12/22, 19/1/23, 16/2/23, 6/4/23, prodotti nello stabilimento di Tilloy les mofflaines, Francia.

Il prodotto di cui potete vedere la foto in capo all’articolo e da non consumare assolutamente. Sono invitati tutti i clienti che lo abbiano acquistato a riportarlo nel punto vendita anche senza lo scontrino di acquisto o a smaltirlo autonomamente.acquisto o a smaltirlo autonomamente.