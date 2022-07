Qualche tempo fa, abbiamo accennato al fatto che Qualcomm stava costruendo nuovi e imminenti chipset Snapdragon per dispositivi indossabili. Da allora, abbiamo informazioni più recenti su questi chipset. Snapdragon W5 Gen 1 e Snapdragon W5+ Gen 1 sono i nomi dei più recenti chipset dell’azienda progettati specificamente per l’utilizzo negli smartwatch, che sono stati finalmente introdotti dall’azienda oggi.

L’attuale chipset Snapdragon Wear 4100 dell’azienda, che è stato utilizzato su una varietà di vari dispositivi indossabili come l’Oppo Watch 2, che opera sulla piattaforma Wear OS di Google, sarà sostituito dai nuovi chipset quando saranno disponibili.

Qualcomm Snapdragon W5 e W5+ arriveranno presto

Qualcomm afferma che sia il W5 che il W5+ forniranno una migliore efficienza energetica; tuttavia, la versione non plus del W5 non includerà un coprocessore AON come caratteristica standard. Questa è una delle differenze più significative tra i due chipset. Il processore AON si occuperà della gestione degli stati di alimentazione di sonno profondo e ibernazione, nonché delle versioni a basso consumo di Bluetooth 5.3, Wi-Fi e GNSS, tra le altre responsabilità.

Secondo le informazioni fornite da Qualcomm, “La piattaforma indossabile Snapdragon W5+ Gen 1 è la nostra piattaforma indossabile più avanzata fino ad oggi”. La piattaforma è stata sviluppata appositamente per la prossima generazione di dispositivi indossabili e amplia l’architettura ibrida aggiungendo un nuovo SoC a 4 nm e un coprocessore AON altamente integrato a 22 nm.

Questi componenti scaricano il display, i sensori, l’audio e l’elaborazione delle notifiche. Lo Snapdragon W5+ è stato sviluppato con l’obiettivo di fornire “una potenza ultrabassa per una durata prolungata della batteria, prestazioni rivoluzionarie per esperienze utente più ricche e un’elevata integrazione per design più sottili e fantasiosi”.

Inoltre, è stato suggerito che Mobvoi e Oppo potrebbero essere i primi due produttori a implementare i nuovi processori nei loro prodotti.