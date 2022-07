I rilevatori di attività Charge 5 di Fitbit sono stati recentemente aggiornati con una nuova significativa funzionalità, che prevede il monitoraggio del tuo telefono anziché di te personalmente.

La versione più recente del firmware, 57.20001.171.50, che è stata rilasciata martedì, porta con sé la possibilità di eseguire il ping dello smartphone associato e di farlo emettere un forte rumore per localizzarlo. Dopo aver utilizzato il pulsante “trova telefono” su Fitbit Charge 5, puoi silenziare il dispositivo rispondendo “annulla” alla richiesta visualizzata sul dispositivo.

Fitbit Charge 5 introduce nuove funzionalità

Sebbene Fitbit abbia utilizzato questa tecnologia in passato, in passato era disponibile solo sugli smartwatch dell’azienda, comprese le linee di prodotti Versa e Sense. Naturalmente, per poter utilizzare la funzione, è necessario prima associare un telefono all’orologio tramite Bluetooth, quindi attivare l’app Fitbit e farlo funzionare in background. Qualsiasi telefono compatibile con l’app Fitbit dovrebbe avere la possibilità di utilizzare la funzione trova telefono.

Sembra strano che Fitbit, che ora è di proprietà di Google, non abbia fatto un grosso problema sulla capacità appena scoperta di Charge 5 di localizzare un telefono smarrito, ma quella capacità è l’unica caratteristica degna di nota inclusa in questo aggiornamento del firmware. È probabile che l’azienda non abbia promosso a gran voce la funzione perché non vuole rischiare di cannibalizzare le vendite della propria serie di smartwatch Versa, che ha un prezzo simile mentre è in vendita.

Tuttavia, l’aggiunta apporta ulteriore utilità al fitness tracker già orientato al valore e offre alle persone che non vogliono uno smartwatch a tutti gli effetti un altro metodo per trovare uno smartphone fuori posto. Il fatto che Fitbit non sia legato a un singolo ecosistema è un altro vantaggio che offre. Sia gli orologi Samsung che Apple condividono una serie di funzioni, tuttavia sono compatibili solo con i dispositivi mobili del rispettivo produttore.