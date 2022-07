Coloro che pubblicano costantemente immagini sui social media utilizzano sempre dei filtri. È semplice usarne uno o due, determinare quale è il migliore, applicarlo e pubblicare lo scatto. Ma questo non è un grosso problema. Se vuoi rendere le tue immagini più interessanti, dovresti utilizzare strumenti di fotoritocco come Picsart, Snapseed o Lightroom. Forniscono numerosi strumenti. Tuttavia, devi dedicare del tempo ad affinare queste abilità. Oggi Samsung ha rilasciato una nuova app in questa categoria denominata Galaxy Enhance-X.

Come ci si potrebbe aspettare, l’app Galaxy Enhance-X è un potente editor di foto che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare le tue fotografie. Con un solo tocco, gli utenti possono modificare le loro immagini e aumentare la gamma dinamica, la luminosità e la nitidezza. Inoltre, gli utenti possono correggere gli oggetti sfocati nelle fotografie, eliminare i riflessi e così via.

Samsung Enhance-X è disponibile al download

Inoltre, il software Galaxy Enhance-X identifica i volti nelle fotografie e consente di modificare la levigatezza, il tono, la forma della mascella e gli occhi utilizzando l’intelligenza artificiale. È possibile personalizzare lo stile e l’intensità della sfocatura durante gli scatti di ritratti. A differenza di molte app simili, tutte le suddette attività di modifica verranno completate in pochi secondi. Successivamente, puoi visualizzare in anteprima le modifiche, confrontarle con l’originale e decidere se pubblicarle o meno.

A molte persone non piacciono gli editor di immagini basati sull’intelligenza artificiale poiché non producono gli stessi risultati di quelli basati sul tuo talento e sulla tua immaginazione. D’altra parte, se hai bisogno di qualcosa di veloce, app simili non hanno rivali.

In ogni caso, ti invitiamo a scaricare e testare tu stesso l’app Galaxy Enhance-X. L’app funziona su dispositivi Samsung con Android 10 o versioni successive.