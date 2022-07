Uno smartphone vi aspetta gratis da Trony, tutto questo grazie ad una campagna promozionale che non ammette assolutamente repliche, e vuole essere la migliore del momento in Italia.

Il risparmio è importantissimo sui vari acquisti effettuati, che ricordiamo dovranno essere completati esclusivamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale. In parallelo, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, ed anche no brand. La rateizzazione può essere richiesta solo al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Trony: quali sono gli sconti che nessuno si aspettava

Arriviamo al dunque, come fare per avere il prodotto gratis? è necessario seguire un iter ben chiaro e specifico, che richiede l’acquisto complessivo di 3 dispositivi.

L’unico step obbligatorio consiste nella scelta di uno tra grande elettrodomestico o televisore dal prezzo superiore ai 499 euro, oppure un piccolo elettrodomestico il cui costo sia superiore ai 59 euro. Nel momento in cui è superato questo primo approccio, la strada appare in discesa; l’utente dovrà aggiungere altri due modelli a scelta, ed in cassa avrà diritto a ricevere uno sconto del 100% del modello meno caro del trittico.

Nell’eventualità in cui il totale fosse di due prodotti, la riduzione sarà del 50% rispetto al listino, un buon risparmio ma comunque limitato in confronto alle potenzialità della campagna promozionale stessa. Se volete un esempio di ciò che potete ottenere con il volantino corrente, non dovete fare altro che aprire il prima possibile il sito ufficiale.