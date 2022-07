Microsoft sta valutando un cambio nel rilascio degli aggiornamenti per il proprio sistema operativo. L’azienda di Redmond sta pianificando il futuro dopo Windows 11 e questo include lo sviluppo e la pubblicazione di Windows 12.

Come emerso dalle ultime indiscrezioni, il nuovo major update di Microsoft potrebbe arrivare ben prima di quanto si possa pensare. Se tra il rilascio di Windows 10 e 11 sono passati ben sei anni, tra la versione 11 e 12 potrebbero passare “solo” tre anni.

Se questo piano venisse confermato, il debutto di Windows 12 potrebbe avvenire nel 2024, seguito da Windows 13 nel 2027 e così via. Infatti, Microsoft sta valutando il ritorno ad un ciclo di tre anni per il rilascio delle nuove versioni del proprio sistema operativo. Nel frattempo, tra una release e l’altra, verranno pubblicate nuove feature e il sistema verrà costantemente aggiornato.

Microsoft potrebbe cambiare approccio con il proprio sistema operativo e lanciare Windows 12 molto presto e un nuovo major update ogni 3 anni

Il passaggio a questa cadenza triennale avrebbe indotto Microsoft a cambiare i propri piani interni. Infatti, per il 2023 era già prevista una nuova release di Windows conosciuta con il nome in codice Sun Valley 3.

Non è chiaro se questo update avrebbe introdotto feature pensate per Windows 12 o invece avrebbe rappresentato una versione evoluta di Windows 11. In ogni caso, possiamo immaginare che il progetto sia stato solo spostato e non cancellato del tutto.

Le indiscrezioni riportano che le novità previste con l’aggiornamento Sun Valley 3 saranno integrate con Sun Valley 2. L’update sarà rilasciato da Microsoft verso ottobre 2022 e porteranno alcuni cambiamenti significativi per il sistema operativo.