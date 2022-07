Google ha gradualmente fornito versioni beta dell’aggiornamento a utenti e sviluppatori da quando Android 13 è stato annunciato ufficialmente all’inizio di quest’anno. La buona notizia è che abbiamo quasi finito e Google ha già svelato la quarta e ultima versione beta di Android 13, quindi ci stiamo avvicinando sempre di più al traguardo.

Secondo la pianificazione di Google, la quarta versione beta dovrebbe essere il beta test finale e dovrebbe anche essere quella con il più alto livello di stabilità. Ciò indica che gli utenti possono potenzialmente utilizzarlo come driver quotidiano se lo desiderano, anche se non lo consigliamo necessariamente se non si dispone di un altro telefono di riserva in giro nel caso qualcosa vada storto.

Android 13 si prepara al rilascio ufficiale

L’aggiornamento finale indica anche che siamo un passo più vicini al rilascio pubblico. A questo punto, non è chiaro quando avverrà il rilascio pubblico, ma sulla base delle versioni precedenti di Google, probabilmente avverrà nelle prossime settimane. Come era prevedibile, i telefoni Pixel di Google saranno i primi a ricevere l’aggiornamento; tuttavia, possiamo solo sperare che non passerà troppo tempo prima che altri produttori di telefoni offrano l’aggiornamento ai propri telefoni.

Puoi verificare se uno qualsiasi dei tuoi dispositivi è qualificato per utilizzare la versione beta andando alla pagina degli sviluppatori di Google Android. Questa pagina è accessibile a chiunque sia interessato a provare il nuovo software. Poiché ci sono diversi produttori elencati in quella pagina, esiste la possibilità che la versione beta sia compatibile con il dispositivo che stai utilizzando. Ci sono anche istruzioni su come scaricarlo e installarlo sul telefono e possono essere trovate in quella pagina.