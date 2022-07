In preparazione all’imminente annuncio di nuovi prodotti, Samsung sta iniziando a dare gli ultimi ritocchi ai preparativi. Ci sono state segnalazioni di futuri Galaxy Watch 5 e Buds 2 Pro di Samsung che emergono nella sua app indossabile. Questi dispositivi dovrebbero essere rilasciati entro la fine dell’anno.

Tizen Help ha preso atto di queste scoperte riguardanti i due dispositivi indossabili aggiuntivi che sono stati aggiunti all’app di Samsung. Quando apri l’app e procedi come se stessi aggiungendo un nuovo dispositivo, ti verrà presentato un elenco di dispositivi indossabili Samsung. Il Galaxy Watch 5 e Buds 2 Pro sono due degli articoli inclusi in questo elenco. Una scoperta come questa ci aiuta ad avvicinarci alla direzione in cui è possibile che presto rilasceremo questi nuovi prodotti.

Samsung sta preparando i nuovi device

Questa non è la prima volta che riceviamo un indizio criptico sull’imminente lancio della nuova gamma di smartwatch di Samsung e non sarà l’ultima. Ci sono prove che il Galaxy Watch 5 Pro sia incluso nell’elenco di dispositivi indossabili supportati da Samsung per la sua app per la salute.

Secondo i rapporti che abbiamo raccolto, il Galaxy Watch 5 Pro e, molto probabilmente, il Watch 5 non avranno la ghiera girevole riconoscibile che si trova sui modelli precedenti. Il Galaxy Buds 2 Pro ha avuto la sua serie di perdite che sono venute alla luce, rivelando come potrebbe apparire il prodotto se fosse stato rilasciato. Si dice che i Galaxy Buds Pro serviranno da ispirazione per il design della prossima generazione di Samsung dei loro migliori auricolari wireless. Nonostante il fatto che non abbiamo ancora assistito alla presentazione ufficiale di questi nuovi device, sulla base di ciò che sappiamo sul passato di Samsung, alcune persone credono che dovremo aspettare per saperne di più fino ad agosto.