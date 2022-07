È possibile che gli orologi Wear OS possano finalmente ricevere l’aggiornamento del processore che stavano chiedendo. In un video condiviso su Twitter, Qualcomm ha lasciato intendere che il suo nuovo chip per orologio da polso Snapdragon “arriverà presto”, il che ha suscitato speculazioni sulla probabilità.

In risposta all’annuncio di Samsung e Google nell’estate del 2017 che avrebbero lavorato insieme su Wear OS 3, Qualcomm ha dichiarato che rilascerà un nuovo chip entro l’anno successivo. Sembra che Qualcomm stia mantenendo questa promessa, tuttavia non siamo sicuri di quando il prodotto sarà reso disponibile ai consumatori. (È possibile che Google lo utilizzi nel suo futuro Pixel Watch.)

I dispositivi Wear OS si preparano per l’aggiornamento

Diversi orologi Wear OS sono alimentati da processori Snapdragon. Ma il più recente, la serie Wear 4100, è stato incluso solo in pochi orologi selezionati, come il TicWatch Pro 3, Fossil Gen 6 e il costoso Montblanc Summit 3. Dopo un periodo di quasi due anni dal prima versione del 4100, gli smartwatch Wear OS sono in ritardo per un aggiornamento (ad eccezione del Samsung Galaxy Watch 4 con Exynos W920, il primo a eseguire Wear OS 3).

Secondo alcune indiscrezioni, le CPU Qualcomm 5100 e 5100 Plus di prossima uscita saranno prodotte utilizzando il processo a 4 nanometri (nm) sviluppato da Samsung. Rispetto al processo a 5 nm utilizzato dall’Exynos W920 e al processo a 7 nm utilizzato dal chip Apple Watch Series 7, il fattore di forma più piccolo può comportare una maggiore durata ed efficienza della batteria. Se quello che hai sentito è accurato, questo sarebbe un allontanamento significativo dalla tecnologia a 12 nm utilizzata da Wear 4100 e 4100 Plus.