Un livello che sarà finanziato dalla pubblicità è stato annunciato da Netflix in veste ufficiale il mese precedente. Un’alternativa più economica all’abbonamento di base Netflix standard è stata introdotta come un modo per invogliare le persone a continuare gli abbonamenti esistenti o iniziarne di nuovi. La società ha ora rivelato nella sua versione più recente che collaborerà con Microsoft per assistere con la consegna di annunci pubblicitari ai clienti.

“Mentre lavoriamo insieme per creare un nuovo prodotto supportato dalla pubblicità, Microsoft ha dimostrato di avere la capacità di soddisfare tutti i nostri requisiti pubblicitari. La cosa più essenziale è che Microsoft abbia fornito solide protezioni della privacy per i nostri membri, consentendoci anche la possibilità di crescere nel tempo sia dal punto di vista tecnologico che commerciale della propria attività.

Netflix e Microsoft collaboreranno per l’abbonamento base con pubblicità

Sebbene Netflix non abbia rivelato il costo di questo livello supportato dalla pubblicità o la data in cui sarà disponibile, sembra che siano in corso i preparativi dietro le quinte per lanciarlo. Al momento, l’abbonamento più economico dell’azienda è di 7,99 euro al mese per il livello Basic; tuttavia, in alcune aree, l’azienda offre un abbonamento solo mobile ancora più basso. Attualmente, l’abbonamento più economico offerto dall’azienda è di 7,99 euro al mese per guardare contenuti su un unico dispositivo in qualità SD.

Quando l’azienda renderà finalmente disponibile ai clienti il ​​nuovo livello, non sapremo con certezza se il prezzo di questo livello sarà inferiore al prezzo dell’abbonamento mobile o se sarà lo stesso prezzo dell’abbonamento mobile. In entrambi i casi, dovremo aspettare un comunicato ufficiale.