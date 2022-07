La gamma di iPad Pro del 2022 non dovrebbe portare con sé novità significative sul fronte della tecnologia dei display, visto che entrambi i modelli dovrebbero riproporre esattamente ciò che abbiamo visto nei modelli di attuale generazione.

Il cambiamento in questo campo dovrebbe arrivare nel 2024, quando Apple rilascerà la prima generazione di iPad Pro equipaggiata di display OLED, oggi ulteriormente ribadita da un nuovo rapporto di ET News, il quale aggiunge anche qualche dettaglio aggiuntivo che aiuta a completare il quadro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPad Pro: arrivano nuove indiscrezioni

Stando alle ultime indiscrezioni della testata sudcoreana, infatti, sembra che Apple stia realizzando i prototipi finali degli iPad OLED che verranno commercializzati nel 2024. A differenza di quanto accaduto con i modelli 2021, il passaggio alla nuova tecnologia di display dovrebbe riguardare tutta la gamma di iPad Pro, andando quindi ad interessare sia il modello da 11″ sia quello da 12,9″. Ciò comporterebbe nuovamente la parificazione degli schermi tra le due versioni dello stesso prodotto, cosa che non accade ora e non avverrà neanche quest’anno.

I display OLED permetteranno agli iPad di avere un design più sottile e offriranno una qualità dell’immagine senza paragoni. Oltre a ciò, Apple sta lavorando anche ad una nuova protezione del pannello che dovrebbe garantire un’ottima resistenza anche a fronte di una riduzione dello spessore. Sembra quindi che la parentesi miniLED che ha caratterizzato l’ultima generazione di iPad Pro stia per giungere a termine, visto che le restano ancora pochi anni di permanenza sul mercato.

Sebbene Apple abbia gestito molto bene l’utilizzo dei pannelli OLED sui suoi iPhone, è ormai chiaro che il futuro della casa di Cupertino guarda in direzione dei microLED proprio per la capacità di questa tecnologia di coniugare tutti i punti di forza di OLED e LCD senza dover fare i conti con i rispettivi punti deboli. Ma per questo bisognerà attendere ancora diversi anni.