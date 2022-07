Un volantino assolutamente da pazzi vi attende in questi giorni direttamente da Euronics, con queste offerte molto speciali, infatti, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione.

Il risparmio raggiunge livelli assolutamente inattesi sotto molteplici punti di vista, con acquisti effettuabili solamente in negozio, in aggiunta ad importanti selezioni in merito ai soci di appartenenza. Gli acquisti, ad ogni modo, possono essere effettuati anche con rateizzazione senza interessi, solo se la spesa avrà un valore superiore ai 199 euro.

Euronics: offerte sempre al top con questi prezzi bassi

Il SottoCosto di Euronics rappresenta la migliore soluzione per gli utenti che vogliono avere il massimo, con il minimo sforzo. Già in prima pagina arriva la prima chicca, ovvero la possibilità di acquistare un incredibile Apple iPhone 13, in vendita a soli 769 euro, nella sua variante da 128GB di memoria interna. Sempre restando in seno all’azienda di Cupertino, ecco arrivare anche iPhone 13 Pro Max disponibile a 1249 euro, oppure anche iPhone 13 Pro a 1099 euro.

Spostando l’attenzione verso il mondo Android, si incrociano invece Galaxy S21 FE, disponibile a 450 euro, ma anche dispositivi decisamente più economici, quali possono essere Galaxy A22 a 169 euro, Galaxy A13 a 169 euro, Galaxy A33 a 269 euro e similari. Le offerte vanno a toccare anche altri brand, non potendole riassumere completamente in un unico articolo, consigliamo comunque di collegarsi quanto prima al sito ufficiale, in modo da scoprire nel dettaglio tutti gli sconti.