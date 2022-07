Gli sconti del volantino Comet portano letteralmente alla distruzione delle campagne promozionali delle dirette concorrenti, data la presenza di offerte incredibili, con prezzi economici e dal risparmio praticamente assicurato.

La soluzione che troverete elencata nel nostro articolo, lo ricordiamo, risulta oggi essere disponibile in esclusiva in Italia, con acquisti effettuabili in negozio e sul sito ufficiale, senza differenze particolari. Gli utenti che opteranno per l’online, possono comunque pensare di avere gratis la merce presso il domicilio, data la presenza della spedizione gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Comet: le offerte sono sempre più ricche di contenuti

Con la campagna promozionale di Comet gli utenti possono davvero pensare di spaziare tra un carnet di prodotti veramente ampissimo, arricchito da prezzi decisamente bassi e pronti a far sognare anche i più restii all’acquisto. La soluzione prevede comunque la possibilità di accedere ai top di gamma, come Oppo Find X5 Pro, disponibile oggi all’acquisto a 1149 euro, passando anche per il più economico foldable del momento, per il quale basteranno solamente 699 euro per l’acquisto definitivo.

Nel momento in cui si volesse invece puntare verso un prodotto decisamente più economico, la scelta potrebbe ricadere su uno tra Motorola Moto E40, Xiaomi 11 Lite o anche Motorola Edge 20 lite. Gli sconti sono inclusi e raccolti nel volantino di casa Comet, per questo motivo consigliamo comunque di approfittare delle offerte che potete trovare indicate sul sito ufficiale.