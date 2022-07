Le ultime offerte di casa Unieuro sono davvero imperdibili, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale ricchissima di contenuti, con prezzi alla portata di tutti e dal risparmio sicuramente assicurato.

La soluzione che potete trovare elencata nel nostro articolo, ricordiamo essere disponibile solo nei punti vendita di proprietà dell’azienda, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale, ove si trova anche la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, con una spesa effettiva superiore ai 49 euro.

Unieuro: questi sconti sono da far perdere la testa

Con Unieuro gli utenti si ritrovano a poter effettivamente approfittare di una campagna promozionale davvero piena zeppa di prezzi economici e più bassi del normale, che prevedono a conti fatti uno sconto fisso del 22% su ogni singolo acquisto effettuato.

L’idea è di avvicinarsi il più possibile allo Sconto IVA, senza però toccarlo, in quanto la riduzione viene proposta solamente su specifici modelli, non su tutti, e corrisponde ad una percentuale del 22%, non il 18%. In aggiunta, per coloro che sceglieranno di accedere a piccoli o grandi elettrodomestici, è previsto uno sconto fisso del 44%, un valore decisamente superiore alle aspettative, sempre però applicato solamente su specifici modelli.

La campagna promozionale ha validità assolutamente limitata, il consiglio che vi possiamo dare è di approfittare il prima possibile degli sconti, onde evitare di restarne tagliati definitivamente fuori. I dettagli sono raccolti online sul sito ufficiale dell’azienda stessa.