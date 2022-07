Come la maggior parte delle persone sa, Apple rilascia gli ultimi modelli di iPhone a settembre, di solito nella prima o nella seconda settimana del mese. È difficile da credere, ma con il passare del tempo così velocemente, la gamma di iPhone 14 sarà disponibile in circa otto settimane e mezzo. Secondo iHacktu ileaks, un informatore di Twitter, i telefoni 2022 saranno introdotti martedì 13 settembre.

Ciò corrisponde a una ricerca che mostra che Apple ospita normalmente il lancio del suo nuovo iPhone il primo o il secondo martedì di settembre. Ciò restringe la presentazione a due date: 5 settembre o 6 settembre. Negli Stati Uniti, invece, il primo martedì di settembre è sempre preceduto dal Labor Day, che cade il primo lunedì del mese. Di conseguenza, la stima di iHacktu iLeaks del 13 settembre potrebbe essere corretta.

iPhone 14 potrebbe essere rilasciato il 13 settembre

Molto probabilmente i preordini inizieranno il venerdì successivo all’evento, ovvero il 16 settembre, con una possibile data di uscita del 23 settembre. L’iPhone mini da 5,4 pollici sarà sostituito dall’iPhone 14 Plus da 6,7 ​​pollici, risultando in quattro varianti (o iPhone 14 Max). L’iPhone 14 da 6,1 pollici, l’iPhone 14 Pro da 6,1 pollici e l’iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici dovrebbero completare la serie.

Naturalmente, queste sono tutte approssimazioni. Quando si tratta della catena di approvvigionamento, siamo sempre a rischio di ritardi. Quest’anno, Apple distingue tra i modelli non Pro e Pro più che mai. Ciò potrebbe portare a una maggiore disparità di prezzo. Per iniziare, sarai in grado di notare la differenza tra i modelli più economici e quelli più costosi a colpo d’occhio. Il conteggio del numero di fotocamere sul retro di un iPhone era un tempo l’indicatore più grande.