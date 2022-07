Google ha recentemente prestato molta attenzione alla funzione di gestione delle password di Chrome. Sebbene molte persone preferiscano ancora utilizzare un gestore di password autonomo, come Lastpass o Bitwarden, la soluzione integrata di Chrome è recentemente migliorata in modo significativo. Ha appena ricevuto un’interfaccia utente più snella e ora consente agli utenti di aggiungere un collegamento alla schermata iniziale. Se i recenti progressi sono indicativi, il gestore password di Chrome sul tuo PC potrebbe presto includere funzionalità di autenticazione biometrica.

Chrome Story ha scoperto un flag sperimentale su Chromium Gerrit che potrebbe consentire agli utenti desktop di leggere, modificare o duplicare una password utilizzando l’autenticazione biometrica, come le loro impronte digitali.

Windows si aggiorna per il tuo laptop

Per copiare o accedere in altro modo a una password, il gestore password sulla versione mobile di Chrome attualmente richiede l’identificazione biometrica, quindi ciò estenderebbe semplicemente quella funzionalità alla versione desktop del browser. Sebbene gli scanner di impronte digitali siano presenti sulla stragrande maggioranza dei telefoni Android, non sono presenti su tutti i PC. Sui laptop, è ancora considerata una funzionalità premium, tuttavia sui desktop è praticamente inesistente a meno che tu non sia disposto ad acquistare uno scanner USB esterno separatamente.

Molti PC Windows offrono l’autenticazione Windows Hello, che supporta non solo gli scanner di impronte digitali ma anche il riconoscimento facciale. La funzionalità non fa riferimento direttamente agli scanner di impronte digitali, optando invece per una descrizione “biometrica” ​​generica, quindi anche se non stiamo affermando che includerà il riconoscimento facciale per la copia della password, non è fuori questione.

Poiché Chrome attualmente ti chiede di inserire la password del tuo computer prima di accedere al gestore, questo miglioramento servirebbe principalmente come un’opzione di autenticazione più conveniente. Questa utility apparirà sicuramente in una prossima build di Canary, ma dovremo aspettare ancora un po’ per una versione finale e stabile.