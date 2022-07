Il parlamento in Giappone punirà con un anno di carcere chi insulta altri utenti online. La nuova legge segue le preoccupazioni relative agli abusi sui social media ed è già in vigore. L’alternativa ad un anno di prigione è pagare una multa di 300.000 yen.

In Giappone c’erano già leggi a riguardo. Questa nuova normativa è un aumento della pena esistente, che prevedeva la detenzione per un massimo di 30 giorni o una multa di 10.000 yen. La legge sarà riesaminata nel 2025 per determinare se sta avendo un impatto sulla libertà di espressione, poiché non ci sono definizioni chiare di cosa possa essere definito un insulto.

“Ci deve essere una linea guida che faccia una distinzione su ciò che si qualifica come un insulto”, ha detto alla CNN Seiho Cho, un avvocato penalista giapponese. “Ad esempio, al momento, anche se qualcuno chiama il leader del Giappone un idiota, secondo la nuova legge potrebbe essere considerato un insulto”.

Insulti online punti anche con un anno di carcere, aumento della pena prevista in Giappone

La legge afferma che un insulto è tale se comporta umiliazione pubblica per la vittima senza fare riferimento a fatti specifici su di loro o a un’azione specifica, mentre la diffamazione si riferisce a fatti specifici. La legge è arrivata dopo la morte di una star dei reality, Hana Kimura, conseguenza dell’aver ricevuto insulti online dagli utenti presenti sui vari social media.

Due persone in particolare, che hanno pubblicato insulti online su Hana Kimura prima della sua morte, sono stati multati ciascuno per un totale di 9.000 yen l’anno scorso. La madre di Hana Kimura, un’ex wrestler professionista, aveva fatto una campagna a favore di leggi più severe sul cyberbullismo. “Voglio che le persone sappiano che il cyberbullismo è un crimine”, dichiara.