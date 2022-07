I prezzi più bassi di oggi di casa Euronics sono sicuramente legati ad una serie di prodotti da non perdere assolutamente di vista, che vanno a tutti gli effetti a toccare anche i migliori dispositivi attualmente in commercio.

Stiamo parlando difatti di prodotti che al giorno d’oggi sono in vendita a cifre fortemente ridotte rispetto al listino, che comprendono allo stesso modo anche smartphone di fascia particolarmente elevata. Gli acquisti, ad ogni modo, devono necessariamente essere completati solamente nei negozi fisici, con limitazioni legate al socio di appartenenza, quindi alla dislocazione territoriale.

Euronics: queste offerte vi lasceranno a bocca aperta

Incredibili occasioni per risparmiare vi attendono in questi giorni da Euronics, il volantino garantisce l’accesso ad alcuni top di gamma di altissimo livello, a prezzi praticamente mai visti prima d’ora. In particolare sottolineiamo la presenza di Motorola Razr 5G al prezzo finale di 629 euro, passando anche per Galaxy S21 FE a 429 euro, Motorola Edge 30 a soli 349 euro, ed un bellissimo iPhone 13 a meno di 800 euro.

Gli utenti che invece sono maggiormente legati alla fascia media, ovvero ai prodotti in vendita a meno di 300 euro, potranno anche pensare di acquistare Oppo A74 a 219 euro, oppo A96 a 249 euro, xiaomi Redmi Note 10S a 179 euro, Xiaomi Redmi 10C a 159 euro, Oppo A16 a 139 euro e Motorola Moto G22 a 129 euro. Ogni altra informazione in merito all’ottimo e corrente volantino di Euronics, viene rimandata direttamente al sito ufficiale, che trovate a questo indirizzo.