Le offerte del volantino Euronics rappresentano a tutti gli effetti alcune delle migliori soluzioni del mese corrente, con la promessa di poter effettivamente risparmiare ingenti quantitativi di denaro, in fase d’acquisto di un qualsiasi prodotto incluso al suo interno.

La limitazione, per coloro che sceglieranno di appoggiarsi alla campagna, può essere comunque importante, in quanto bisogna assolutamente ricordare che i prodotti sono distribuiti a questi prezzi solamente presso alcuni punti vendita in Italia, non ovunque né sul sito ufficiale. Il volantino che vi proponiamo nell’articolo, ad esempio, è attivo solamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Nova.

Euronics: le nuove offerte sono inarrestabili

Con Euronics gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di risparmiare al massimo su ogni acquisto, grazie ad una campagna promozionale attiva solamente nella giornata di oggi, 7 luglio 2022. Il prodotto principe dell’intero volantino è sicuramente il Galaxy Z Flip3, un terminale commercializzato alla modica cifra di 599 euro, ed in grado di promettere ottime prestazioni, dato il suo essere foldable e con 128GB di memoria interna.

Sempre nella medesima campagna, sono comunque presenti anche altri prodotti ugualmente interessanti, quali possono essere Galaxy A52s, Motorola edge 30 lite, Galaxy A22, Galaxy A13 o anche Galaxy A12. Nel caso in cui foste interessati a conoscere in maniera decisamente più approfondita la soluzione descritta nell’articolo, ricordatevi comunque di collegarvi al sito ufficiale, troverete in maniera dettagliatissima tutti i migliori sconti del momento.