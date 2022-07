Per tutti i nuovi e già clienti dell’operatore virtuale 1Mobile, nella giornata dello scorso 5 Luglio 2022 sono stati lanciati i servizi di reperibilità Chiamami e Richiamami, gratuiti per i primi 3 mesi e poi mantenibili con un costo mensile.

Oltre ad essere stato inserito un banner per annunciare la novità, nel sito ufficiale dell’operatore è stata anche aggiunta una pagina dedicata a entrambi i servizi, raggiungibile cliccando sullo stesso banner o dal menu tendina “Tariffe & Opzioni”. Scopriamo maggiori dettagli.

1Mobile lancia dei nuovi servizi

Per i nuovi clienti 1Mobile, a partire dallo scorso 5 Luglio 2022, entrambi i servizi si attivano in automatico su tutte le nuove SIM. Come indicato sul sito ufficiale dell’operatore, per ciascuno dei due servizi di reperibilità, il costo gratuito per i primi 3 mesi diventa poi pari a 0,49 centesimi di euro ogni mese.

Riguardo invece ai già clienti 1Mobile, i nuovi servizi Chiamami e Richiamami possono essere attivati tramite l’app ufficiale di 1Mobile, attraverso l’Area Riservata del sito ufficiale dell’operatore virtuale o digitando direttamente dal proprio cellulare la stringa dedicata. In quest’ultimo caso, per attivare il servizio Chiamami bisogna digitare “*11*30*1#”, mentre per il servizio Richiamami è necessaria la stringa “*11*40*1#”.

Con il nuovo servizio Chiamami, il cliente 1Mobile viene informato via SMS quando qualcuno ha provato a chiamarlo, ma il cellulare era spento, fuori copertura o occupato. Per quanto riguarda il servizio Richiamami, in questo caso il cliente 1Mobile viene informato quando un numero può essere ricontattato. Come sottolinea 1Mobile, i servizi Chiamami e Richiamami possono essere comunque disattivati in qualsiasi momento.