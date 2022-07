Con Keep, Google preferisce mantenere le cose semplici quando si tratta di prendere appunti. Sfortunatamente, molti potenziali utenti trovano il programma molto semplice, privo di diverse funzionalità fondamentali. Di conseguenza, la società sta prendendo provvedimenti. Google Keep sta ricevendo una nuova funzionalità che semplifica il trasferimento di fotografie tra le app necessarie, in seguito alla recente inclusione di alcuni miglioramenti alla formattazione del testo.

Trascina foto e immagini su una nota di Google Keep, quindi trascinale su altre app nella modalità schermo diviso di Android. L’unica GIF che ha seguito il post del blog di Google raffigura l’interfaccia utente di un tablet in azione, quindi è chiaro a quale tipo di dispositivi è destinata questa funzionalità, anche se vorremmo che il trascinamento della selezione da Keep funzionasse anche sui telefoni.

Google Keep, la funzionalità arriverà prima per tablet

Abbiamo confermato attraverso test limitati che al momento non sarai in grado di rilasciare fotografie in nient’altro che in un’app Google, almeno non in Google Messaggi o nelle app di Google Workspace come Documenti o Drive. Riteniamo che Google dovrà espandere alcune API affinché ciò accada anche per le app di terze parti e ci vorrà del tempo, ne siamo sicuri.

Se ricordi, la piccola barra delle applicazioni nella parte inferiore della GIF di esempio è stata inizialmente introdotta con Android 12L, insieme a una serie di miglioramenti aggiuntivi introdotti da Google per mostrare finalmente alcune funzionalità esclusive per i tablet. Le funzionalità di trascinamento della selezione sarebbero piuttosto utili in molti programmi in uno scenario di grandi dimensioni, quindi gli utenti apprezzeranno lo sforzo della società per l’arrivo della nuova funzione.