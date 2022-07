WhatsApp sta lavorando su una funzionalità richiesta dagli utenti. Quando il messenger è aperto, la piattaforma sta testando una nuova funzionalità di configurazione che consente all’utente di nascondere lo stato ‘online’. Secondo il sito Web WABetaInfo, sarai in grado di scegliere chi potrà vedere che stai utilizzando l’app.

Le stesse opzioni possono essere disponibili per modalità come ‘Ultimo visto’ e ‘Foto del profilo’ nella configurazione. Alcuni utenti vorrebbero questa funzionalità perché essenzialmente significa che WhatsApp sta ripristinando la tua privacy. Di conseguenza, nessuno saprà che sei online e non sarai molestato.

WhatsApp si prepara a rilasciare l’aggiornamento

WhatsApp dovrebbe consentirti di specificare se le opzioni di utenti come ‘Tutti’ o ‘Come l’ultimo accesso’ devono essere informati che sei online in un dato momento. Allo stesso modo, per lo stato online, puoi utilizzare la stessa opzione usata per l’ultimo accesso. Secondo il sito Web, WhatsApp ha iniziato a nascondere automaticamente l”ultima visualizzazione’ nel 2021. Tuttavia, la funzione è stata aggiunta per impedire alle app di terze parti di monitorare le attività degli utenti.

L’innovazione, che è attualmente in fase di sviluppo e non ha una data di rilascio fissata, garantirà una maggiore privacy. Inoltre, la possibilità di nascondere lo stato online eviterà conflitti per risposte rapide e problemi quando ti scrivono mentre hai l’app aperta. WhatsApp ha impiegato molto tempo per integrare i miglioramenti richiesti dagli utenti, ma negli ultimi mesi l’attività si è accelerata.

L’azienda ha recentemente rilasciato un aggiornamento che consente agli utenti di nascondere il proprio avatar e le ultime informazioni visualizzate da determinate persone. Inoltre, ha rivelato miglioramenti significativi per i gruppi, nonché la compatibilità multi-dispositivo, che è stata molto desiderata negli ultimi anni.