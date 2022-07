Google sta rafforzando le sue garanzie sulla privacy per gli utenti che cercano aborti rimuovendo automaticamente le visite alle cliniche per aborti dalla cronologia del browser. Il protocollo sarà implementato nelle prossime settimane.

La sentenza arriva appena una settimana dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato Roe v. Wade, ponendo fine al diritto legale all’aborto delle donne. Ha suscitato preoccupazione per il fatto che i pubblici ministeri nelle giurisdizioni in cui l’aborto è vietato potessero utilizzare i dati sulla posizione detenuti dalle società Internet per rintracciare le donne che cercano di abortire.

Google lavora sempre per la privacy degli utenti

Google, da parte sua, ha annunciato in un post sul blog che i dati sulla posizione verranno distrutti per impostazione predefinita dopo aver visitato una struttura per l’aborto. Sono inclusi anche viaggi a centri di consulenza, rifugi per abusi domestici, cliniche per la fertilità, strutture per il trattamento delle dipendenze, cliniche per la riduzione del peso e cliniche di chirurgia estetica.

La cronologia delle posizioni di un utente è disabilitata per impostazione predefinita. In caso contrario, Google ti consente di eliminare manualmente la cronologia delle posizioni. Inoltre, puoi eliminare automaticamente i dati sulla posizione utilizzando i controlli delle attività di Google, che ti consentono di eliminare i viaggi registrati nella cronologia delle posizioni dopo un periodo di tempo specificato.

La recente azione di Google sembra essere in risposta ai crescenti timori che i dati sulla posizione possano essere utilizzati per tracciare le persone che visitano le cliniche per l’aborto in numerosi luoghi in cui l’aborto è illegale. Ciò ha spronato un certo numero di politici a chiedere alla Federal Trade Commission (FTC) di indagare sui metodi di virata mobile di Google e Apple, che secondo loro potrebbero portare a tale conseguenza.

Il vicepresidente senior di Google Jen Fitzpatrick ha anche affermato che l’azienda non sempre soddisfa le richieste di dati del governo. “Ci impegniamo a proteggere i nostri utenti da richieste di dati illecite del governo e continueremo a resistere a richieste indebitamente ampie o altrimenti legalmente inaccettabili”, ha aggiunto Fitzpatrick.