IPTV e pirati del web: adesso DAZN aiuta le Forze dell'Ordine, arrivano le multe

Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato a ottimi risultati: le multe stanno per arrivare ai diretti interessati. Sono stati identificati oltre 500.000 utenti negli ultimi mesi e saranno tutti multati con una sanzione da 1000 €. Oltre a questo anche i grandi colossi del mondo della televisione a pagamento stanno dichiarando sempre di più la loro intenzione di appoggiare il lavoro delle forze dell’ordine.

DAZN contro la pirateria e le IPTV: ecco le parole del CEO

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, ha colto l’occasione per dare un’ulteriore approfondimento in merito ai danni apportati dalla pirateria all’industria sportiva:

“Tutelare il valore dell’industria sportiva italiana sostenendo l’intero sistema impegnato, ogni giorno, a contrastare il fenomeno della pirateria è fondamentale. La rivoluzione in atto nel mondo dello streaming sta facendo emergere la necessità di ripensare le azioni da implementare per arginare il fenomeno e rallentarne lo sviluppo e la diffusione. Solo attraverso uno sforzo congiunto e deciso riusciremo a fornire risposte rapide e concrete.”

“C’è ancora molto da fare per aumentare la consapevolezza dell’illegalità della pirateria soprattutto nelle generazioni più giovani. Dovrebbe infatti farci riflettere l’incidenza che questa ha tra gli adolescenti che, come emerge dall’indagine FAPAV/Ipsos, è in forte aumento per via della loro spiccata propensione alla digitalizzazione. Siamo passati dal 39% del 2019 al 51% del 2021. Continuare a misurare, monitorare e contrastare questo fenomeno attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti di regolamentazione necessari è dunque fondamentale per tutelare le aziende e aumentare la consapevolezza, non solo dei danni causati al sistema, ma soprattutto dei rischi in cui incorrono i consumatori stessi”.