Quest’anno Apple sembra puntare molto sui suoi smartwatch. Infatti, entro settembre non si limiterà ad aggiornare i suoi indossabili con il lancio di un solo modello: saranno tre le versioni disponibili! Entro le prime settimane di settembre, la mela morsicata rilascerà i suoi Apple Watch Series 8, un nuovo modello SE e l’attesissimo e ancora ignoto Apple Watch Explorer Edition. A ricevere un importante aggiornamento sarà la nuova Series 8 che, stando all’ultima fuga di notizie, sarà disponibile in tre varianti.

Apple Watch 8: nuovo modello in arrivo a settembre!

La nuova serie Apple Watch 8 arriverà in tre varianti differenti per le dimensioni complessive. A riferirlo è l’analista Ross Young, secondo il quale il nuovo smartwatch di Cupertino arriverà in una versione da 41 mm, in una da 45 mm e in una nuova variante da 50 mm. Lo smartwatch, dunque, potrebbe ricevere un display da 1,99 pollici raggiungendo delle dimensioni non indifferenti, che segnano uno stacco rispetto a quanto proposto fino ad ora.

L’azienda non si è ancora espressa a riguardo ma l’attendibilità di Young lascia supporre che ci saranno buone possibilità di assistere all’arrivo del nuovo modello.

Nessun aggiornamento riguardante le dimensioni del display coinvolgerà invece Apple Watch SE 2022. Lo smartwatch continuerà a essere disponibile nelle due varianti da 40 mm e 44 mm ma accoglierà delle novità dal punto di vista tecnico.

Anche Apple Watch Series 8 riceverà delle nuove funzionalità interessanti. La più rilevante riguarda la possibilità di misurare la temperatura corporea, funzione che sarà disponibile anche sui prossimi Apple AirPods Pro 2 in arrivo entro quest’anno.