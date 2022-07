Entro quest’anno Apple rinnoverà anche i suoi AirPods Pro rilasciando una nuova versione aggiornata nel design e nelle funzionalità garantite. Gli auricolari arriveranno entro la fine dell’anno, si presume possano accompagnare gli iPhone 14 nel mese di settembre ma non abbiamo ancora certezze circa la data di lancio. Maggior affidabilità hanno invece le informazioni emerse riguardo le caratteristiche dei nuovi AirPods Pro 2 di Apple: ecco tutti gli aggiornamenti previsti!

Apple AirPods Pro 2: ecco tutti i dettagli sui prossimi auricolari!

Apple non eliminerà definitivamente lo stelo dei suoi AirPods Pro 2, come precedentemente sostenuto da alcune voci, ma ne ridurrà le dimensioni in maniera evidente, apportando alcune modifiche anche alla custodia. Quest’ultima accoglierà una porta USB-C abbandonando il tipico attacco Lightning.

Le novità più interessanti riguardo senza alcun dubbio l’aspetto tecnico. Apple introdurrà tantissime nuove funzionalità, tra le quali la misurazione del battito cardiaco. Gli utenti potranno sfruttare gli auricolari anche durante lo svolgimento di attività fisica, ottenendo così delle informazioni sulle proprie condizioni di salute senza dover far ricorso a un Apple Watch. Infatti, la nuova generazione sarà anche in grado di misurare la temperatura corporea.

L’arrivo delle due funzionalità non ha ancora ricevuto alcuna conferma da parte del colosso. Apple potrebbe essere ancora impegnata nella messa a punto dei sensori necessari e quindi impreparata al lancio delle novità. Soltanto l’arrivo degli auricolari potrà offrire maggiori informazioni a riguardo poiché quanto emerso fa riferimento esclusivamente alle indiscrezioni apparse in rete nel corso di queste ultime settimane. Entro il mese di ottobre avremo comunque modo di conoscere tutti i particolari!