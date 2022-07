Quest’anno è stato impegnativo per WhatsApp, con il servizio di messaggistica che ha tentato di colmare il divario con il concorrente Telegram, ottenendo utili miglioramenti come la possibilità di condividere file di dimensioni fino a 2 GB, aggiungere fino a 512 persone in un gruppo, e Comunità solo negli ultimi tre mesi.

Il mese scorso sono state annunciate alcune nuove restrizioni sulla privacy, che consentono agli utenti di nascondere le immagini del proprio profilo e di essere viste l’ultima volta da contatti specifici. Ci sono molte nuove funzionalità, ma l’app di proprietà di Meta non è ancora stata completata. Con un’altra nuova funzionalità, prevede di aggiungere restrizioni sulla privacy ancora più complete.

WhatsApp si sta preparando per l’aggiornamento

Secondo WABetaInfo, la società sta lavorando per includere una nuova funzionalità in una versione futura di WhatsApp che consentirà agli utenti di nascondere il proprio stato online. Quel singolo screenshot pubblicato proviene da iOS, ma puoi star sicuro che anche la versione Android (e molto probabilmente la versione web) lo riceverà.

Il menu Ultimo visto in Impostazioni privacy catturerà un nuovo elemento in basso che presenta due modi in cui gli altri possono vederti online: l’opzione originale in cui il tuo stato online è sempre visibile a tutti, oppure puoi impostarlo per seguire l’impostazione Ultimo visto in modo efficace limitandolo ai contatti, selezionare i contatti o non farlo vedere a nessuno.

Nascondere lo stato online sarà sicuramente un’opzione allettante per le persone che già mantengono nascosto il loro ultimo stato visto, consentendo loro di passare essere completamente invisibili sulla piattaforma. Anche se questa è una buona mossa, vorremmo che gli utenti potessero distinguere tra coloro che possono visualizzare il proprio stato online e coloro che possono vedere il proprio stato Ultimo visto. Dopotutto, non tutte le relazioni strette sono uguali.